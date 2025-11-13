La rassegna “Dim Incontra” chiude con il botto: il matematico Odifreddi ospite a Castelnuovo.

Chiude la rassegna Dim Incontra a Castelnuovo del Garda: sabato 15 novembre alle ore 21, il celebre matematico, logico e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi sarà ospite al Teatro Comunale.

L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con Fondazione Aida, sarà l’occasione per presentare il suo nuovo libro, “Incontri ravvicinati tra le due culture: dialoghi sull’umanesimo” (Raffaello Cortina Editore, 2025). L’incontro sarà moderato dalla giornalista Chiara Trotti.

“Due Culture”.

Conosciuto per il suo stile sempre provocatorio, brillante e ironico, Odifreddi propone un dialogo costruttivo che intende superare la storica e, secondo lui, “illusoria”, separazione tra la cultura scientifica e quella umanistica. Il libro è una carrellata di incontri con figure di altissimo livello, che, pur provenendo da mondi diversi, dimostrano una profonda unità di fondo. Tra i 76 personaggi intervistati dall’autore, spiccano personalità eterogenee come il Dalai Lama, il premio Nobel John Nash, l’ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, lo scrittore José Saramago e l’artista Dario Fo, oltre ad altri 21 Premi Nobel.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti, ma la prenotazione è consigliata.