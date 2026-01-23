Quartetto Maffei: a Verona la lezione spirituale di Beethoven

Domenica mattina in musica, Quartetto Maffei: Beethoven al Teatro Fucina Machiavelli.

Il “Sole” di Beethoven sorge a Verona: la domenica mattina il Quartetto Maffei esplora l’Opera alla Fucina Machiavelli. Domenica 25 gennaio alle ore 11 il Teatro ospiterà un nuovo capitolo dell’ambizioso progetto dello storico Quartetto Maffei: l’esecuzione integrale dei Quartetti di Ludwig van Beethoven.

Un’opera di confine.

Il cuore del concerto sarà il Quartetto per archi n. 12 in mi bemolle maggiore, op. 127. Composta tra il 1822 e il 1825, questa partitura rappresenta uno spartiacque nella produzione beethoveniana. Con l’Op. 127 si inaugura infatti la stagione degli “ultimi quartetti”, opere che hanno consegnato alla storia un patrimonio artistico talmente nevralgico da essere definito il “sole” del nostro sistema musicale.

Tra solennità e contemplazione.

La guida all’ascolto rivela un’opera densa e innovativa, dove la forma classica si fonde con una ricerca spirituale inedita. Il Quartetto si apre con un Maestoso solenne e grandioso che, simile a una fanfara, definisce la tonalità con energia incisiva, prima di lasciare spazio a un Allegro sorprendentemente lirico e dolce. In questo movimento, la melodia del primo violino si intreccia con il violoncello e i ritmi sincopati degli strumenti interni in un clima raccolto, seppur disturbato da improvvise interruzioni che richiamano la forza del preludio.

Il secondo movimento promette di trasportare gli ascoltatori in un’atmosfera di estrema calma: un tema che nasce dal registro grave del violoncello per salire verso il violino in una pacata contemplazione.

Informazioni e biglietti.

Il concerto rappresenta un’occasione accessibile a tutta la cittadinanza per avvicinarsi a capolavori immortali. I biglietti variano dall’intero di 12€ alle tariffe agevolate per under 30 e over 70 (10€), fino alla speciale riduzione per gli under 18 a soli 5€. I titoli sono acquistabili sul sito ufficiale di Fucina Culturale Machiavelli o direttamente al teatro un’ora prima dell’evento.