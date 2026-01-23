Sigurtà, tutto pronto per la riapertura: ecco le date e gli orari

Il Parco Sigurtà inaugura il 2026 dopo i 450mila visitatori dell’anno scorso: date e orari della nuova stagione.

Il risveglio del Parco Giardino Sigurtà: il 7 marzo inaugura la nuova stagione dopo i 450mila visitatori dell’anno scorso. Con l’allungarsi delle giornate, il desiderio di natura torna a farsi sentire. Una risposta a questo bisogno arriva da Valeggio sul Mincio dove, sabato 7 marzo 2026, il Parco Giardino Sigurtà riaprirà ufficialmente i propri cancelli per una nuova stagione di meraviglie botaniche.

Dopo un 2025 da record, che ha visto transitare tra i suoi viali oltre 450 mila visitatori, il parco si prepara ad accogliere il pubblico nei suoi 60 ettari di prato e boschi, offrendo un’esperienza rigenerante definita spesso come “terapeutica” per la sua capacità di ristabilire l’equilibrio psicofisico dei visitatori.

Un Eden di storia e fioriture.

Il mese di marzo segna il risveglio della natura: tra le prime fioriture spiccano il giallo luminoso delle forsizie e le sfumature rosate dei prunus Pissardi. È però l’attesa per la celebre Tulipanomania a catalizzare l’attenzione, il festival che porterà nel giardino oltre un milione di bulbi tra tulipani, narcisi e giacinti, creando scenari sempre nuovi e spettacolari.

Oltre alla dimensione floreale, il Parco custodisce tesori storici e paesaggistici.

Il Labirinto battezzato “polirinto” dal proprietario Giuseppe Sigurtà, ospita 1.500 piante di tasso ed è considerato tra i più belli al mondo.

battezzato “polirinto” dal proprietario ospita 1.500 piante di tasso ed è considerato tra i più belli al mondo. La Grande Quercia , un monumento naturale con oltre 400 anni di età e un’altezza di 40 metri .

, un monumento naturale con oltre . Il Viale delle Rose: simbolo del Giardino, che a primavera si veste con migliaia di boccioli.

simbolo del Giardino, che a con migliaia di boccioli. Patrimonio storico: l’Eremo, il Castelletto di fine Settecento e la Grotta Votiva.

Promozioni e novità 2026.

In occasione della Festa della Donna, domenica 8 marzo 2026, il parco ha previsto una promozione speciale: l’ingresso per tutti, donne e uomini, sarà al prezzo scontato di 5 euro (anziché 18 euro). L’offerta è limitata e disponibile esclusivamente tramite l’acquisto online sul sito ufficiale.

La stagione 2026 sarà ricca di eventi, tra cui la 20esima edizione del Magico Mondo del Cosplay, in programma per il weekend del 4, 5 e 6 settembre.

Come visitare il Parco.

La visita può essere personalizzata secondo i propri ritmi: a piedi perdersi nel Grande Tappeto Erboso, in bicicletta (propria o a noleggio), a bordo del trenino panoramico o sui golf-cart elettrici dotati di guida Gps. Per la sosta gastronomica, ci sono 5 punti ristoro e aree pic-nic, oltre allo shop dove scoprire i souvenir del territorio, come i celebri tortellini di Valeggio. Il Parco rimarrà aperto tutti i giorni fino al 15 novembre 2026.