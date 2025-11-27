Verona, in piazza Bra il turismo sociale è ai mercatini di Natale

Il progetto “Turismo sociale e inclusivo” sbarca ai mercatini di Natale in Piazza Bra.

C’è una casetta tra i tradizionali Mercatini di Natale in Piazza Bra, che mette al centro l’importanza del “Turismo sociale e inclusivo”. Si tratta dello spazio dedicato all’omonimo progetto promosso dall’Ulss 9 Scaligera, un’iniziativa volta a valorizzare il tempo libero e l’offerta turistica veronese per i soggetti fragili, i turisti diversamente abili e le loro famiglie.

Il progetto mira a superare i limiti, anche quelli immaginari, offrendo esperienze di socializzazione concrete e stimolanti. Tra le attività promosse spiccano le camminate nella natura, il trekking su sentieri sterrati, le visite al Giardino Sigurtà e persino le uscite in barca a vela. Gli ospiti di cooperative, associazioni ed enti accreditati hanno preso parte a momenti significativi, come assistere alla stagione lirica in Arena, preparare biscotti, o incontrare i campioni della pallavolo italiana. Il 2 ottobre, ad esempio, l’Ulss 9 ha donato agli anziani un’escursione in traghetto sul Lago di Garda.

Una rete virtuosa oltre i 60 partner.

Il “Turismo Sociale” non è solo un pacchetto di attività, ma una vera e propria rete che continua a crescere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e realtà del Terzo Settore. Ad oggi, sono oltre 60 i partner aderenti. Questa collaborazione virtuosa garantisce che l’accessibilità diventi “una concreta opportunità di partecipazione”.

Tra i partner si annoverano Comuni, la Diocesi, Fondazione Arena, parchi tematici, l’Aereoporto Catullo, Destination Verona & Garda Foundation, il CAI e La Grande Sfida onlus. Chi desidera conoscere tutti i soggetti aderenti e le iniziative proposte può consultare la pagina dedicata sul sito dell’Ulss 9 (https://inclusionesocialeulss9.it/).

La casetta di piazza Bra.

La casetta natalizia, messa a disposizione da Confesercenti Verona, funge da punto d’incontro e visibilità per associazioni ed enti del Terzo Settore, oltre a sensibilizzare la comunità sull’importanza del ‘fare rete’. Le associazioni saranno presenti al banchetto per tutta la durata dei Mercatini, fino al 28 dicembre, per fornire materiale informativo a chi desidera approfondire o unirsi al progetto.

Oggi, lo spazio ha ricevuto la visita istituzionale di Patrizia Benini, direttore Generale dell’Ulss 9 Scaligera, del vicepresidente provinciale di Confesercenti, Paolo Bissoli, e del Direttore Unità Operativa Complessa Sociale, Maurizio Facincani.

“L’Ulss 9 è fortemente impegnata nel promuovere l’integrazione sociale con iniziative come queste,” ha dichiarato la Dott.ssa Patrizia Benini. “In particolare, la gestione della casetta dà modo alle tante associazioni ed enti del territorio di far conoscere le diverse abilità di persone diversamente abili, mettendo in dialogo realtà diverse tra loro ma accomunate dalla sensibilità verso l’inclusività e l’accessibilità”.

Il vicepresidente Paolo Bissoli ha sottolineato come lo spazio sia stato reso disponibile grazie alla collaborazione tra Ulss 9, Confesercenti e Comitato Verona.