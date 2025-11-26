Cenerentola torna in scena al teatro Nuovo di Verona per festeggiare il Natale.

Il balletto del Teatro dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi presenterà il giorno di Natale al Nuovo di Verona, Cenerentola. Si tratta del capolavoro in tre atti con le musiche di Sergej Sergeevič Prokof’ev. Lo spettacolo sarà il 25 dicembre alle ore 17 al Teatro Nuovo di Verona.

La scelta di questo grande classico, tratto dall’omonima fiaba di Charles Perrault, promette di regalare un pomeriggio di magia e onirismo. Il Balletto Nazionale del Teatro dell’Opera Rumena è pronto a fare rivivere la storia dell’orfana che, costretta a subire le angherie delle sorellastre Arabella e Araminta e della crudele matrigna, trova la sua rivalsa grazie all’intervento di una fata madrina.

Incantesimo, mezzanotte e scarpette di cristallo.

La rappresentazione seguirà fedelmente la trama romantica resa celebre da innumerevoli adattamenti. Dopo che la matrigna avrà scortato le sorellastre al gran ballo organizzato dal principe, Cenerentola riceverà l’aiuto della mendicante che si rivela essere una fata. Questa, chiamando le fate delle quattro stagioni, le donerà un abito incantevole.

L’unico vincolo imposto sarà il rientro prima dello scoccare della mezzanotte, pena la dissoluzione dell’incantesimo. Giunta a palazzo, Cenerentola incanta tutti, compreso il Principe, ma nella fretta della fuga lascia dietro di sé la celebre scarpetta di cristallo.

Lo spettacolo si distingue per le scenografie fiabesche di Evgeni Gurenko e le coreografie di base classica curate da Cristina Todi.

I biglietti sono disponibili in prevendita al Teatro Nuovo (tel. 045.8006100 – 334.1891173) e online tramite Box Office Live (tel. 045.8011154).