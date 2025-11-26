Musica e horror dal vivo: Dracula sbarca alla Fucina di Verona

Il suono dell’orrore: Fucina Machiavelli presenta il Dracula del 1931 con un quartetto d’archi dal vivo.

Dracula e il “suono dell’orrore” dal vivo a Verona: alla Fucina Machiavelli sabato 29 novembre alle 19 sarà proiettato il classico del 1931. Il film diretto da Tod Browning, che vede l’iconica interpretazione di Bela Lugosi, sarà accompagnato da una colonna sonora eseguita dal vivo. L’esperienza immersiva sarà introdotta da Francesco Lughezzani del Circolo del Cinema di Verona.

La musica del premio Oscar in scena.

A rendere l’evento speciale è l’esecuzione delle musiche, originariamente commissionate dalla Universal per le versioni Vhs e Dvd del film, e composte dal premio Oscar Philip Glass (noto per colonne sonore come The Truman Show e The Hours).

A differenza della versione originale del 1931, che non prevedeva una vera e propria colonna sonora, il pubblico di Verona potrà ascoltare le note di Glass eseguite dal vivo da un quartetto d’archi d’eccezione guidato dal Duo Baraldi. Il quartetto è composto da Demian Baraldi e Roberto Sorgato ai violini, Lorenzo Boninsegna alla viola e Dylan Baraldi al violoncello.

Duo Baraldi.

Formato dai fratelli Demian (violino) e Dylan (violoncello), è vincitore di numerosi riconoscimenti e noto per la sua ricerca musicale su repertori diversi. Demian Baraldi, ha collaborato con orchestre prestigiose come l’Accademia del Teatro alla Scala, la Rai e l’orchestra dell’Arena di Verona. Dylan Baraldi, si è esibito in sale internazionali, tra cui la Philharmonie di Parigi. I fratelli hanno recentemente debuttato insieme al festival di Ravenna e hanno all’attivo numerosi concerti sui palcoscenici internazionali.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili sul sito web della Fucina Culturale Machiavelli o in biglietteria la sera dell’evento, con prezzi di 14 euro (intero) e 12 euro (ridotto).