Cade materiale nel sottopasso della tangenziale nord di Verona, chiusa una carreggiata: polizia locale e vigili del fuoco al lavoro.
In tangenziale Nord, a causa della caduta di materiale nell’ultimo sottopasso prima dell’ex Lux, dalle 10 di questa mattina, 21 agosto, la polizia locale di Verona ha provveduto al restringimento di una carreggiata, tra l’uscita Stadio e il centro in direzione città.
Sul posto oltre a due pattuglie della polizia locale sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona. Presenti anche i tecnici del settore Infrastrutture Viarie e Mobilità per l’avvio dell’affidamento di incarico alle imprese competenti, per la sistemazione della criticità dovute alle piogge delle ultime ore.