Un pericoloso pluripregiudicato è stato catturato a Verona dalla polizia: portato a Montorio deve scontare 10 anni di reclusione.

Pericoloso pluripregiudicato catturato a Verona, deve scontare più di 10 anni. Nella mattinata di ieri, mercoledì 20, la polizia di Stato di Verona ha eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un cittadino tunisino, classe ‘75, condannato definitivamente a 10 anni, 5 mesi e 1 giorno di reclusione, nonché a 20mila euro di multa.

L’uomo, in Italia dal 1997, ha cominciato a delinquere oltre 20 anni fa senza aver mai interrotto la propria attività criminale, rendendosi responsabile di numerosi, gravi delitti di vario genere tra i quali lesioni aggravate, reati legati allo spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Già arrestato molteplici volte nel corso del tempo, il cittadino tunisino dovrà scontare in carcere più di 10 anni di reclusione perché condannato definitivamente con due sentenze, una per spaccio di sostanze stupefacenti e una per furto in abitazione, reati commessi a Verona rispettivamente nel 2014 e nel 2017, aggravati dalla recidiva reiterata.

La cattura del pericoloso pregiudicato rappresenta un importante risultato, merito della costante attività di ricerca dei latitanti e dei condannati in via definitiva effettuata dai poliziotti della Sezione Catturandi della Squadra Mobile scaligera e frutto del rapporto sinergico con la locale Procura della Repubblica. Al termine delle formalità di rito, il destinatario del provvedimento di cattura è stato associato presso la Casa circondariale di Verona-Montorio