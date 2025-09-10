A Verona, l’Ottobre Rosa offre screening e visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno.

Presentate oggi, mercoledì 10 settembre a Verona, le iniziative di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno. L’evento, promosso da Comune di Verona, Ulss 9 Scaligera, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e associazioni locali, coinvolge volontari, medici e cittadini con un programma di attività scientifiche, cliniche, culturali e informative.

Tra le novità di quest’anno, la Breast Unit dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, che nel 2025 celebra dieci anni di attività, proporrà giornate dedicate a screening senologico completo, visite ginecologiche e mammografie ed ecografie, anche senza impegnativa, in entrambe le sedi ospedaliere di Borgo Trento e Borgo Roma. Le attività saranno affiancate da volontari e incontri sulla salute femminile rivolti anche a studenti, giovani sportivi e giovani donne.

Screening.

L’Ulss 9 ha inoltre esteso lo screening mammografico alla fascia 45-49 anni, oltre ai tradizionali 50-74 anni, mentre il 28 ottobre sarà organizzata una giornata di screening congiunto mammografico e cervicale per le donne con appuntamenti in scadenza. Per la formazione professionale, è previsto il 23 ottobre un corso per radiologi sulla revisione dei casi di cancro intervallo.

Mostre.

Sul fronte culturale, il Polo Confortini ospiterà la mostra fotografica “Dolore e bellezza: la foto che cura”, mentre nell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio sarà allestita la mostra “Riflessi di rosa: i colori della resilienza”, con opere realizzate da donne operate al seno e dai loro familiari.

L’Arena si illumina, di rosa.

Tra gli eventi pubblici, mercoledì 1 ottobre in Piazza Bra si terrà la cerimonia di apertura con l’illuminazione rosa dell’Arena. Il 11 e il 24 ottobre sono previsti due concerti benefici a Verona, con ingresso libero e offerte devolute ai reparti senologici e alla ricerca.

I numeri.

Come ricordano gli organizzatori, il tumore al seno colpisce ogni anno circa 53 mila donne in Italia: la prevenzione e la diagnosi precoce restano fondamentali, insieme all’autopalpazione. Grazie alla Breast Unit, nel 2024 sono state effettuate circa 63 mila indagini preventive, con oltre 500 nuove diagnosi, e una sopravvivenza stimata al 92% a cinque anni per le pazienti grazie alla diagnosi precoce e a percorsi di cura sempre più efficaci.