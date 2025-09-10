Estate 2025, il Veneto conquista i turisti italiani

Un’analisi sui social conferma il successo del turismo in Veneto per le vacanze estive.

Turismo: il Veneto si conferma una delle mete preferite dagli italiani per le vacanze estive secondo un’analisi condotta da Affidabile.org. Questo in base alle conversazioni dei viaggiatori su Reddit, dove circa l’11% degli utenti ha indicato Venezia come destinazione per l’estate 2025, confermando la città lagunare tra le principali scelte per chi cerca arte, cultura e storia.

Venezia è stata apprezzata soprattutto per il suo patrimonio storico e culturale, dai palazzi e piazze iconiche ai musei, diventando la meta ideale per chi vuole vivere un’esperienza immersiva nell’arte. Insieme alla città lagunare, altre località del Veneto, come le Dolomiti e i piccoli borghi, continuano ad attirare turisti in cerca di natura, trekking e paesaggi meno affollati.

La ricerca ha evidenziato come il Veneto si posizioni subito dopo la Toscana nella graduatoria delle preferenze degli italiani, seguita da Campania, Lazio ed Emilia Romagna. I dati mostrano che il turismo nella regione non si limita alla città d’arte: molti viaggiatori scelgono itinerari naturalistici e luoghi immersi nella tranquillità delle montagne e dei laghi veneti e veronesi, combinando relax e attività all’aria aperta.