Boom di prestazioni gratuite nelle farmacie di Verona

Sanità a Km zero: le farmacie di Verona alleggeriscono le liste d’attesa con le prestazioni gratuite

Nei primi sei mesi del 2025, sono state 9.700 le prestazioni gratuite erogate dalle 169 farmacie aderenti in città e provincia. A trainare l’aumento sono stati soprattutto gli esami di holter cardiaco e pressorio, rispettivamente cresciuti del 61% e del 52% rispetto alla media mensile del 2024. Rimangono stabili invece gli elettrocardiogrammi, che da soli hanno superato quota 2 mila.

Spiega Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona: “I cittadini apprezzano la qualità e la flessibilità del servizio, oltre alla rapidità: si evita così di rimanere bloccati nelle liste d’attesa della sanità pubblica”.

Prestazioni.

Oltre alla telecardiologia (Ecg, holter cardiaco e pressorio), le farmacie offrono anche servizi di prevenzione per ipertensione, colesterolo e diabete di tipo 2, senza bisogno di prescrizione medica. Grazie a questionari e test mirati, il farmacista valuta i rischi e indirizza i pazienti verso eventuali approfondimenti.

Provincia.

Un aiuto prezioso anche per chi vive lontano dai grandi centri, come ricorda Claudia Sabini, responsabile rurale di Federfarma Verona: “In molti piccoli paesi è sorprendente trovare una farmacia attrezzata come un piccolo presidio sanitario, con personale preparato e strumentazioni all’avanguardia”.

Tempi.

L’iniziativa proseguirà per tutto il 2025, ma con una regola: chi ha già usufruito dei servizi di telecardiologia nel 2024 non potrà ripeterli quest’anno, essendo ancora in fase sperimentale con fondi pubblici.

I numeri.

3.345 holter cardiaci, 2.253 holter pressori, 2.158 Ecg, 665 screening per ipercolesterolemia, 642 per ipertensione, 577 per diabete non noto. Completano il quadro i controlli sull’aderenza terapeutica: 60 per il diabete e 6 per la Bpco.

LEGGI ANCHE Torna la Festa de l’Unità a Quinzano: edizione record da 18 serate