Premio nazionale Lav: candidata una veronese

Una veronese candidata al premio nazionale Animal Awards Lav 2025.

Torna Animal Awards Lav 2025, il premio che riconosce l’impegno di chi si batte per i diritti degli animali: candidata una veronese. Da oggi, fino al 12 marzo, chiunque può votare online sul sito Lav per scegliere i vincitori tra i candidati di quattro diverse categorie.

Una veronese in gara: l’avvocato Emanuela Pasetto.

Tra i candidati di questa edizione spicca il nome di Emanuela Pasetto, avvocato veronese e Garante per la tutela dei diritti degli animali per il Comune di Verona. Candidata nella categoria “Rappresentanti delle Istituzioni”, Pasetto è nota per il suo impegno legale a fianco di Lav da oltre 30 anni. Grazie alle sue battaglie, alcune sentenze sono diventate punti di riferimento nella giurisprudenza sui diritti animali.

Le categorie in gara.

I candidati si sfidano in quattro categorie, tutte legate alla tutela degli animali. Media e Influencer, che diffondono messaggi antispecisti e animalisti sui social. Rappresentanti delle Istituzioni e delle Corti di Giustizia, che con il loro lavoro hanno migliorato il benessere animale. Ricercatori e Innovatori, che promuovono soluzioni senza sfruttamento animale. Cittadini attivi, persone che lottano contro abusi e maltrattamenti.

Come votare e premiazione finale.

Per sostenere il proprio candidato preferito, basta partecipare alla votazione online sul sito di Lav. I vincitori di ogni categoria saranno premiati il 30 marzo a Milano, con uno spettacolo di circo contemporaneo al Teatro Ciro Menotti. Questo il link per votare.