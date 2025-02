San Valentino sott’acqua: la danza d’amore dei cavallucci marini è a Gardaland

San Valentino sott’acqua: la danza d’amore dei cavallucci marini a Gardaland Sea Life Aquarium.

A Gardaland, San Valentino si celebra sott’acqua con un rituale di corteggiamento molto seduttivo: la danza d’amore dei cavallucci marini. Questi piccoli pesci, simbolo di fedeltà, formano coppie che possono durare tutta la vita.

Durante la fase di accoppiamento, maschio e femmina si muovono in perfetta sintonia, intrecciando le code, cambiando colore e compiendo eleganti torsioni. Ma ciò che rende davvero unico il loro amore è un’inversione di ruoli straordinaria: è il maschio a portare avanti la gravidanza, custodendo le uova nel suo marsupio per circa sette mesi, fino alla nascita dei piccoli.

Tutela dei cavallucci marini.

Ospitando tre specie di cavallucci marini (Hippocampus kuda, Hippocampus barbouri e Hippocampus reidi), Gardaland Sea Life Aquarium svolge un ruolo attivo nella tutela di queste creature delicate. Grazie a un programma di riproduzione mirato, nell’ultimo anno sono nati ben 108 esemplari di cavalluccio a muso lungo (Hippocampus reidi), una specie minacciata che popola le acque dell’Atlantico occidentale.

Per garantire la loro sopravvivenza, gli esperti dell’Acquario forniscono cure attente, tra cui un’alimentazione ricca di nutrienti. Una volta adulti, alcuni esemplari vengono trasferiti in altri acquari europei per promuovere nuove popolazioni e ridurre il prelievo in natura.