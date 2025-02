Tutto pronto per il premio Accordi di Sanguinetto: le novità

Sanguinetto, al via il premio Giulietto Accordi: le novità di quest’anno.

È stata presentata oggi, giovedì 13 febbraio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero a Verona, la XIV edizione del Premio Giulietto Accordi. Si tratta della rassegna nazionale di pittura, scultura e ceramica artistica a tema libero in programma a Sanguinetto.

Per l’edizione 2025, alle tradizionali sezioni di pittura, scultura e ceramica del premio, ne sono state aggiunte altre due: una “libera” per qualsiasi disciplina artistica e dedicata agli under 18 e la seconda dal tema “Contro la violenza sulle donne”.

All’evento parteciperanno fuori concorso: l’istituto Minghetti di Legnago, il liceo Artistico Bruno Munari di Castelmassa, le scuole secondarie di primo grado di Sanguinetto, il Gan, Gruppo Artisti Nogaresi e le associazioni Appio Spagnolo di Cerea e MagicArgilla di Legnago.

Tutte le opere – che dovranno pervenire entro il 18 aprile all’ufficio cultura del Comune – saranno esposte all’ex Convento di Santa Maria delle Grazie, che rimarrà aperto ai visitatori sabato 3 maggio dalle 17 alle 20, domenica 4 dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, sabato 10 dalle 17 alle 20 e domenica 11 dalle 10 alle 16. Tutte le opere, comprese le vincitrici, rimarranno agli autori.

Durante il periodo della rassegna, inoltre, saranno esposte per le strade e le piazze del paese alcune installazioni degli scultori Piera Legnaghi, Bertocesco e Gianfranco Renso. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 11 maggio alle 17 al Teatro Zinetti di Sanguinetto.