Premiata la filiale di Verona di Poste Italiane, tra le prime in Italia.

Poste Italiane, premiata la filiale di Verona: tra le prime in Italia. Importanti riconoscimenti per la filiale di Verona sono infatti arrivati durante l’incontro celebrativo “Champions Protezione” che si è svolto nei giorni scorsi a Roma.

Nell’occasione sono state premiate le migliori filiali di tutta Italia che si sono distinte nel corso del 2024 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nel collocamento delle polizze Protezione di Poste Italiane. In particolare la filiale di Verona ha raggiunto e superato l’obiettivo assegnato sia per le polizze protezione sia per le polizze RCAuto.

All’incontro hanno partecipato circa 300 dipendenti di tutta Italia, tra direttori e responsabili commerciali provinciali e direttori degli uffici postali.

Soddisfazione per responsabile di filiale, Elena Cipro: “Traguardo importante per Verona, questo risultato sottolinea come sul territorio della provincia di Verona l’attenzione alla protezione di ciò che più ci sta a cuore stia crescendo, grazie anche alla nostra proposta di soluzioni che permettono di comporre un programma assicurativo in base ai propri bisogni”.