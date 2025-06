La stazione di Verona Porta Nuova è blindata per il possibile arrivo dei maranza, dopo le minacce di scontri con gli ultras.

Attenzione delle forze dell’ordine altissima in stazione a Verona Porta Nuova per un nuovo raduno maranza annunciato via TikTok. I cosiddetti maranza si sarebbero infatti dati appuntamento oggi, 11 giugno, alla stazione di Verona, in quella che appare come una sorta di resa dei conti a distanza con alcuni ultras gialloblù.

Le immagini circolate sui social mostrerebbero alcuni giovani nei pressi della stazione, ma non è chiaro se ti tratti dei maranza chiamati a raccolta in particolare da Don Alì. Mentre un gruppo riconducibile agli ultras si è radunato nei pressi del Tempio Votivo.

Intanto davanti alla stazione è stato predisposto un massiccio servizio d’ordine: presenti polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e personale di Trenitalia. I controlli stanno interessando sia i passeggeri in arrivo che quelli in partenza da Verona. Sotto stretto controllo anche la stazione di Peschiera.

Al momento non si segnalano episodi di violenza, ma l’attenzione resta massima per evitare che la tensione online si trasformi in disordini reali.