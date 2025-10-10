Il porta a porta per i negozi del centro di Verona conquista terreno

Dal 29 ottobre si amplia il porta a porta dei rifiuti per gli esercizi commerciali nel centro di Verona.

Dal prossimo 29 ottobre il servizio di raccolta rifiuti porta a porta dell’Amia verrà ampliato alle attività commerciali di nuove aree del centro di Verona, a partire dai Filippini fino a via Dogana e Corte Farina. L’estensione proseguirà a tappe fino al 10 dicembre, includendo zone come piazza San Nicolò, via Diaz, piazze Duomo e Broilo, via Garibaldi e piazza Indipendenza.

Il presidente dell’Amia, Roberto Bechis, ha spiegato che l’allargamento segue il buon esito del test in piazza Erbe e via Pellicciai. L’obiettivo è migliorare il decoro urbano e la gestione dei rifiuti, soprattutto nelle aree di ristorazione, grazie a un sistema di raccolta dedicato alle utenze non domestiche e a 20 hub per il conferimento dei materiali. Entro fine anno entreranno in funzione anche ispettori ambientali per controlli e supporto informativo.

Per le utenze domestiche non sono previsti cambiamenti immediati: potranno continuare a usare i cassonetti attuali e, se preferiscono, gli hub. Dal 2026, invece, arriveranno cassonetti ad accesso controllato tramite tessera o app.

Il dirigente Diego Testi ha annunciato che, completata la gara per i nuovi contenitori, l’intera area dentro l’ansa dell’Adige sarà servita da cassonetti controllati per tutte le tipologie di rifiuti, tranne il vetro, che resterà nei contenitori aperti.