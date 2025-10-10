Corsa di Halloween: ultima gara non competitiva al parco Sigurtà

Al parco Sigurtà, la corsa di Halloween 2025 per chiudere in bellezza l’ultimo giorno di apertura.

Domenica 9 novembre, in occasione dell’ultimo giorno di apertura stagionale del Parco Giardino Sigurtà, torna la Corsa di Halloween 2025. Nei 60 ettari di uno dei parchi più belli del mondo, runner e camminatori – grandi e piccini – sono invitati a partecipare a questa manifestazione ludica e non competitiva. L’evento, che nell’edizione 2024 ha richiamato 1500 persone, promette un’esperienza unica tra scenografie a tema, centinaia di zucche e i colori mozzafiato del foliage autunnale.

Tre percorsi per tutti i gusti.

La manifestazione offre tre tracciati diversi, adatti a ogni livello di preparazione.

2,5 km: L’itinerario più breve e pianeggiante.

L’itinerario più breve e pianeggiante. 6 km: L’ Itinerario degli Incanti , un percorso suggestivo con saliscendi.

L’ , un percorso suggestivo con saliscendi. 10 km: Il tracciato più impegnativo, con un tratto esterno al Parco tra i vigneti circostanti.

Le partenze sono previste tra le 9:00 e le 10:00 , con musica dal vivo, animazione di Radio Pico e punti ristoro lungo i percorsi.

Travestimenti e pacco gara.

Lo spirito di Halloween è fondamentale: i partecipanti che si presenteranno in abiti tematizzati (da scheletri, fantasmi o streghe) potranno concorrere per premi speciali, tra cui il Miglior Travestimento maschile e femminile, oltre al premio per il Gruppo più numeroso.

Le iscrizioni sono aperte online : la quota individuale è di 12€ fino all’8 novembre (14€ in loco la mattina dell’evento), mentre i gruppi di almeno 15 persone pagano solo 8€ a testa.

La quota include la partecipazione alla corsa, l’ingresso al Parco per l’intera giornata (che chiude alle 18:00) , la maglia ufficiale dell’evento e un ricco pacco gara. L’ingresso per la corsa è riservato tra le 8:00 e le 9:00, dopo tale orario il biglietto non sarà più valido.