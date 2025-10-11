Ottobrata piena a Verona, sole e caldo nel fine settimana

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: sole e caldo, sarà un weekend di ottobrata piena.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Un potente anticiclone ha preso in mano la situazione e porterà a un fine settimana decisamente positivo con temperature miti, tale struttura è al momento ben radicata ma potrebbe essere smantellata prossimamente.

Previsioni.

Per sabato cielo sereno o al massimo velato con qualche nube in transito. Nessuna possibilità di precipitazioni e calma di venti, temperature in ulteriore aumento che diventano davvero miti, per la stagione, durante il pomeriggio.

Domenica in un contesto di cieli poco nuvolosi, l’ottobrata prosegue con clima davvero caldo e temperature ben sopra i 20° durante le ore pomeridiane. I venti sono deboli e la situazione non si modifica per tutto il giorno.

Tendenza.

Almeno fino a metà settimana succede poco o niente con l’alta pressione che più o meno mantiene possesso delle nostre zone, lentamente questa struttura tende a perdere importanza e non è escluso il ritorno a condizioni di maggiore instabilità.