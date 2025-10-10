Gianpaolo Trevisi terzo nella sezione “Narrativa per ragazzi” alla 41ª edizione del Premio Letterario “Città di Cava de’ Tirreni”.

Gianpaolo Trevisi, già dirigente della Mobile di Verona e direttore della Scuola allievi agenti di polizia di Peschiera (e ora candidato alle regionali di novembre come indipendente nella lista del Pd), con la sua opera “Mannaggia agli struzzi”, pubblicata da Cierre Edizioni, si è classificato al terzo posto nella sezione “Narrativa per ragazzi” alla 41ª edizione del Premio Letterario “Città di Cava de’ Tirreni”, uno dei riconoscimenti più longevi e significativi nel panorama culturale italiano.



Ma le soddisfazioni non finiscono qui. La copertina del volume, vivace e colorata, ideata dalla casa editrice Cierre Edizioni con il contributo creativo dei figli Dalia e Davide, ha ottenuto il primo premio nella sezione dedicata alle copertine.



Il libro, nato come dono personale per Dalia – in occasione del suo ingresso alla scuola media – e cresciuto fino a diventare un progetto educativo, porta con sé un messaggio forte e attuale: un invito al rispetto, all’empatia e alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.



“Non vinciamo soldi o notorietà, lo so – dice Trevisi – ma vinciamo sorrisi e voglia di scrivere ancora e ancora. La speranza è che questo premio possa aiutare le vendite di questa favola dei giorni nostri, il cui ricavato è interamente devoluto al Piano Marco Valerio del Dipartimento della Polizia di Stato, a sostegno delle famiglie di poliziotte e poliziotti con figli affetti da disabilità, malattie croniche o gravi. Una goccia nel loro mare agitato, ma pur sempre una goccia.”



Con questo riconoscimento, “Mannaggia agli struzzi” conferma la sensibilità e l’impegno civile dell’autore, già noto per i suoi libri dedicati ai temi del rispetto, della solidarietà e del dialogo.