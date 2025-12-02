Il lusso del made in Italy apre a Verona: nel nuovo negozio anche la collezione Porsche x Smeg.
Smeg sbarca in centro a Verona con il nuovo store di design del lusso made in Italy per gli appassionati di elettrodomestici di lusso. Smeg, eccellenza del made in Italy e icona di estetica nel settore, apre il suo nuovissimo store a Verona, in corso Cavour 25-27.
Design e partnership d’eccellenza.
Il nuovo store accoglie le collezioni più rappresentative e innovative del mondo Smeg. Tra le novità esposte nel punto vendita di Corso Cavour, la recentissima collezione Porsche x Smeg. Questa partnership esclusiva rappresenta una perfetta sintesi di heritage, performance e fascino senza tempo, unendo il leggendario design automobilistico all’eccellenza funzionale degli elettrodomestici.