Fine settimana senza treni tra Verona e Brescia: circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova.

Fine settimana senza treni tra Verona e Brescia: la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova dalle ore 05:00 del giorno 06 alle ore 05:00 del giorno 08 dicembre 2025, per consentire lavori di realizzazione del tratto di linea AV/AC Brescia – Padova da parte di Rete Ferroviaria Italiana.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia ha previsto corse bus tra Brescia e Verona Porta Nuova e viceversa, con modifiche degli orari ed aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici o di altri mezzi di micromobilità elettrica e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani d’assistenza.

I Frecciarossa.

I Frecciarossa di Trenitalia delle relazioni Torino-Milano-Venezia-Udine-Trieste, i giorni 6-7 dicembre subiscono variazioni di percorso, con la cancellazione delle fermate di Brescia, Peschiera del Garda, Desenzano, Verona Porta Nuova e Vicenza, con incremento dei tempi di viaggio o soppressioni. I Frecciarossa della relazione Roma-Brescia subiscono la limitazione di percorso a Verona Porta Nuova, con soppressione della tratta Verona-Brescia. Previsti impatti, con soppressioni e limitazioni di percorso anche nei giorni 5 e 8 dicembre.

I treni Eurocity della linea Venezia Santa Lucia – Geneve e viceversa e Venezia Santa Lucia – Zurigo e viceversa subiscono modifiche di percorso e variazioni orarie, in particolare:

il 6 e 7 dicembre il treno Eurocity 41 sopprime le fermate di Brescia, Peschiera del Garda, Verona Porta Nuova, Vicenza e posticipa l’orario a Padova, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia;

il 6 dicembre il treno Eurocity 146 sopprime le fermate di Vicenza, Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda, Brescia e anticipa l’orario in partenza da Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Padova, e in arrivo a Milano Centrale;

il 7 dicembre il treno Eurocity 46 sopprime le fermate di Vicenza, Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda, Brescia e anticipa l’orario in partenza da Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Padova, e in arrivo a Milano Centrale;

il 6 e 7 dicembre i treni Eurocity 32 e 33 sono limitati da/per Milano Centrale, sopprimendo le fermate di Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Padova, Vicenza, Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda e Brescia.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.