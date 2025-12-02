Agsm Aim accelera sul fotovoltaico: acquistati due nuovi impianti 

Il gruppo Agsm Aim Power mette a segno due nuovi impianti fotovoltaici nel piacentino.

Energia pulita per 9 mila famiglie: Agsm Aim spinge sull’energia solare con due nuovi impianti fotovoltaici acquisiti nel piacentino. Il gruppo consolida la sua strategia di crescita nel settore delle energie pulite. Attraverso la controllata Agsm Aim Power, è stata perfezionata l’acquisizione di due nuovi impianti fotovoltaici a terra.

L’operazione, definita come “straordinaria M&A”, rientra pienamente nel vasto Piano Industriale 2025-2030 del Gruppo, che prevede un investimento di oltre 500 milioni di euro destinati allo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili. L’obiettivo è posizionare Agsm Aim come attore protagonista di una transizione energetica sostenibile su scala nazionale.

Numeri e impatto ambientale.

I due nuovi impianti, nel comune di Sarmato, in provincia di Piacenza, sviluppano rispettivamente una potenza installata di 7,61 MW e 7,41 MW. Complessivamente, la nuova capacità aggiunta è di circa 15 MW.

L’impatto ambientale e sociale dell’acquisizione è significativo: la produzione annua di energia elettrica pulita è stimata in circa 25 mila MWh. Tale produzione è sufficiente a coprire il fabbisogno energetico di oltre 9 mila famiglie. L’operazione permette un abbattimento di circa 6 mila tonnellate di CO₂ equivalente all’anno.

Capacità rinnovabile a quota 179 MW.

Grazie a questa operazione, la capacità installata da fonti rinnovabili gestita dal Gruppo Agsm Aim sale a 179 MW. Questo risultato rappresenta un passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale, che entro il 2030 punta a portare al 70% la potenza installata da fonti rinnovabili.

L’acquisizione nel Piacentino segue di pochi mesi un’altra mossa: nel luglio di quest’anno, il gruppo aveva già acquisito altri 22 impianti fotovoltaici dislocati in diverse regioni italiane, tra cui Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Campania.