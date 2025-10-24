Il presidente Coni Veneto porterà la fiamma olimpica

Il Coni Veneto esulta: il presidente Ponchio sarà tedoforo per le olimpiadi Milano-Cortina.

Dino Ponchio tedoforo per la Fiaccola Olimpica: il presidente del Coni Veneto porterà la fiamma in una tappa delle olimpiadi Milano Cortina. La nomina arriva dopo la sua recente presenza a Verona per l’insediamento dei nuovi Fiduciari Locali.

Un riconoscimento di altissimo prestigio per l’intero movimento sportivo del Veneto: Dino Ponchio, presidente del Comitato Regionale Coni Veneto, è stato selezionato come tedoforo per la staffetta della Fiaccola Olimpica in vista dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

L’entusiasmo per la nomina è stato immediatamente espresso dal Comitato Regionale del Veneto, che ha voluto dedicare un messaggio pubblico al suo presidente. In un post ufficiale, il Coni Veneto ha dichiarato: «Siamo entusiasti di accompagnarti in questa avventura che incarna i valori di pace e amicizia propri dello spirito olimpico».

La partecipazione alla staffetta olimpica rappresenta non solo un traguardo personale per Dino Ponchio, ma anche un momento di grande orgoglio e visibilità per il Veneto, terra che ospiterà una parte significativa delle competizioni di Milano-Cortina 2026.