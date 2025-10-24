Vota il decoro: Bardolino chiede l’opinione di cittadini e turisti

Bardolino: il questionario online per migliorare il decoro e l’arredo urbano.

Il Comune di Bardolino lancia un questionario online per coinvolgere residenti e turisti nel miglioramento del decoro del centro storico. Le risposte guideranno le politiche di valorizzazione del territorio fino al 2026.

Il Comune quindi, apre le porte alla partecipazione civica per ridisegnare e migliorare l’immagine del paese. Perciò è stato ufficialmente lanciato il “Piano degli spazi pubblici”, un vasto progetto partecipativo il cui punto di partenza è un questionario online rivolto a cittadini e visitatori.

L’obiettivo dell’iniziativa è ottenere una fotografia precisa della percezione che la comunità ha sull’arredo urbano e sul livello di decoro complessivo, dal centro storico all’intero territorio comunale.

Il questionario, disponibile sul sito del Comune, è lo strumento principale attraverso cui l’Amministrazione intende raccogliere opinioni, suggerimenti e critiche. I dati che emergeranno dall’indagine saranno cruciali per orientare le future politiche e attività per la valorizzazione del territorio.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il sindaco Daniele Bertasi: «Dal confronto nascono sempre nuove opportunità di crescita, per continuare a migliorare insieme come comunità».

Il questionario online resterà aperto e compilabile per un mese e rappresenta solo il primo tassello di un percorso di valorizzazione più ampio che il Comune svilupperà nelle prossime settimane, con l’intenzione di arrivare fino al 2026, e che prevede il lancio di ulteriori indagini.