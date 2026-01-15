I controlli della polizia locale di Verona: 12 in monopattino senza casco multati, 33enne investita, 123 multe per divieto di sosta.

Proseguono i controlli della polizia locale di Verona sulle strade cittadine. Mercoledì in via D’Arezzo è stata investita una 33enne, trasportata poi non in gravi condizioni al Polo Confortini. La dinamica è in fase di accertamento.

Sono stati sanzionati 12 monopattinisti perché senza casco o perché trasportavano un passeggero; di questi ben 6 erano minorenni. In via Caserma Ospital Vecchio il conducente di una moto Harley Davidson è stato scoperto a indossare un casco non omologato; la pattuglia ha proceduto al fermo del veicolo e al sequestro del casco. E’ stato inoltre sottoposto a una mini sospensione della patente.

Sono 44 gli incidenti rilevati da inizio anno, di cui 27 con feriti, nessuno in gravi condizioni, di cui 6 con pedoni, 4 con ciclisti e 1 con monopattino.

Divieto di sosta per 123.

Sono stati sanzionati 123 veicoli per divieto di sosta, 8 per assenza di revisione, 8 rimozioni per intralci e divieti tra cui le aree mercatali di piazza Istria e Dalmazia, via Prina, piazzale Guardini, la zona della Stazione di Verona Porta Nuova. Rimossi 3 rimorchi dal Quadrante Europa perché in divieto di sosta, con intralcio; nell’ultima settimana sono stati inoltre intensificati i controlli per numerosi autocarri parcheggiati in divieto. Sono in atto controlli anche sui tempi di guida e di riposo dei conducenti.

Le pattuglie della polizia locale di Verona hanno effettuato controlli stradali anche al casello di Verona Nord e in zona Stadio. Sono state contestate 3 violazioni al regolamento di polizia urbana per bivacchi e degrado. Controlli nel sottopasso di Porta Vescovo, dove erano segnalate alcune persone che stavano consumando stupefacenti con 9 identificazioni. Verifiche all’ex Ghiacciaia, ex sede Eataly, dove sono stati rinvenuti alcuni bivacchi e uno stato di degrado esterno. Gli agenti hanno dato ausilio all’Arma carabinieri in via Villa 12, durante i controlli in un edificio abbandonato, già luogo di presenze di abusivi e particolarmente degradato, notificando alla proprietà una diffida per la messa in sicurezza.

Complessivamente sono state identificate 41 persone e controllati 378 veicoli.