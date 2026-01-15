Folle inseguimento in piena notte per mezza provincia di Verona, arrestato 19enne: era senza patente e con un fucile sull’auto.

Inseguimento in piena notte per mezza provincia di Verona, arrestato 19enne: era senza patente e con un fucile sull’auto. E’ successo nella notte del 15 gennaio i carabinieri di Tregnago, durante un servizio perlustrativo notturno, hanno arrestato un 19enne, italiano del posto, per resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

Erano da poco trascorse le ore 1 quando i carabinieri, nell’effettuare un posto di controllo lungo la provinciale 10, notando un’autovettura dirigersi verso di loro decidevano di fermarla per un normale controllo. Nel momento in cui i militari intimavano l’alt, il conducente del veicolo invece di arrestare la marcia, accelerava repentinamente tentando di dileguarsi.

La fuga.

A quel punto i carabinieri si mettevano immediatamente all’inseguimento dell’auto. Inseguimento che a velocità sostenuta si protraeva per più di 20 km, interessando non solo la strada provinciale 10 ma anche la 11, oltrepassando anche il castello di San Bonifacio per poi proseguire sulla tangenziale Porcilana, fino a concludersi nel comune di Belfiore, grazie anche all’intervento di altro equipaggio della Radiomobile della Compagnia carabinieri di Verona, nel frattempo allertata dalla Centrale operativa di San Bonifacio.

Una volta bloccata l’autovettura, il conducente 19enne cercava di scappare a piedi dirigendosi in aperta campagna dove, nei pressi di un boschetto sulle rive dell’Adige, veniva fermato dai carabinieri. Alla domanda del perché si fosse dato alla fuga, il giovane rispondeva che era scappato in quanto senza patente di guida e per questo aveva cercato, in tutti i modi, di eludere il controllo; nonostante il pericolo creato alla circolazione stradale, l’inseguimento si concludeva senza ulteriori criticità.

I carabinieri procedevano quindi a perquisizione dell’auto, nel corso della quale, sul veicolo, rinvenivano un fucile di softair privo di tappo rosso che è stato sequestro.

Informata la Procura della Repubblica di Verona,il 19enne veniva arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di San Bonifacio; nella mattinata odierna è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero per la convalida e contestuale giudizio direttissimo: arresto convalidato, condanna a 1 anno con pena sospesa.