Politica veronese in lutto per la morte di Benito Pavoni

Verona, politica in lutto per la morte di Benito Pavoni.

Politica veronese in lutto per la scomparsa di Benito Pavoni, storico esponente del Partito socialista italiano. Nato a Sant’Ambrogio di Valpolicella nel 1936, Pavoni è stato consigliere regionale in Veneto fin dalla prima legislatura, nel 1970, ed è rimasto a Venezia fino al 1985.

In Regione ha ricoperto anche la carica di vicepresidente del consiglio regionale. Nel 1987 andò a Roma, eletto deputato nel collegio di Verona per il Psi, è restò a Montecitorio fino al termine della legislatura, nel 1992.