A Monteforte d’Alpone torna la Montefortiana: il programma

Podismo: tutto pronto a Monteforte d’Alpone per la Montefortiana, il programma.

A Monteforte d’Alpone tutto è pronto per accogliere uno degli eventi podistici più attesi dell’anno: la Montefortiana. Alla sua 48esima edizione, tornerà dal 17 al 19 gennaio 2025. Per tre giorni, sportivi e appassionati si daranno appuntamento tra le colline dell’Est Veronese, in un mix di competizione, divertimento e scoperta del territorio.

Organizzata dall’A.S.D. Valdalpone, la manifestazione propone un programma ricco e variegato, adatto a tutti: dagli atleti più esperti ai neofiti, dai bambini agli adulti. Si comincia venerdì 17 gennaio con la “Marcia per il sorriso dei bimbi”, un momento dedicato alle scuole locali, mentre sabato 18 sarà il turno di due gare mozzafiato per gli amanti del trail: l’Ecorun Collis, 26 km con 900 metri di dislivello positivo, e l’Ecomaratona Clivus, una vera sfida su 45 km con 1.900 metri di dislivello. Entrambe le gare si snodano tra i sentieri e le colline della Valdalpone, offrendo panorami spettacolari.

Sabato pomeriggio spazio alla cultura con “Passi nel Tempo”, una passeggiata guidata tra i luoghi più affascinanti di Monteforte, per scoprire la storia e le tradizioni locali.

Il gran finale: la domenica dei campioni.

Domenica 19 gennaio, l’appuntamento più atteso: il Trofeo Sant’Antonio Abate – Falconeri. Migliaia di partecipanti si sfideranno su percorsi di 6, 9, 14 e 20 km, camminando o correndo tra i sentieri collinari. Famosa in tutta Italia per i suoi ristori, la Montefortiana regala ai partecipanti non solo emozioni sportive, ma anche un assaggio dei prodotti tipici della zona: minestrone caldo, salamelle, china fumante e tortellini, che attendono i podisti all’arrivo.

Tra gli eventi clou della giornata, spicca anche la Maratonina Falconeri, una gara di 21 km che attraversa i paesaggi del “Soave”. Un appuntamento omologato dal Csi che attira runner da ogni parte d’Italia. Per i più giovani, invece, il “Gran Premio Giovani Promesse Pedrollo” rappresenta un’occasione imperdibile per misurarsi nel mezzofondo.

Come partecipare.

Le iscrizioni sono già aperte per tutte le gare. Per partecipare alla Marcia è possibile iscriversi anche in loco, nella sede dell’organizzazione, dal lunedì al venerdì. Tutti i dettagli su iscrizioni, percorsi e regolamenti sono disponibili sul sito ufficiale.