Pizza e cocktail: l’evento “Tra Fuoco & Ghiaccio” stuzzica Verona

“Tra Fuoco & Ghiaccio” per gustare pizza e cocktail d’autore: a Verona l’ultima tappa del tour.

La magia dell’incontro tra tradizione e innovazione arriva a Verona con “Tra Fuoco & Ghiaccio” per gustare pizza e cocktail d’autore. Mercoledì 11 dicembre, la celebre pizzeria Guglielmo ed Enrico Vuolo ospiterà l’ultima tappa del tour “Tra Fuoco & Ghiaccio – Pizza e cocktail d’autore”, promosso da San Pellegrino e Acqua Panna. Protagonisti della serata saranno le pizze del maestro pizzaiolo napoletano Guglielmo Vuolo e i cocktail d’autore di Vito La Selva, bar manager di Kanpai Milano, dove Oriente e mixology si incontrano.

Un viaggio tra i sapori dell’Italia e la creatività della mixology.

Dopo aver attraversato l’Italia, questo progetto itinerante si conclude nella città scaligera, regalando agli ospiti un’esperienza sensoriale inedita. La tradizione della pizza napoletana incontra l’arte dei cocktail in un connubio perfetto di sapori e aromi.

Il menu della serata.

Bottoni al ragù di genovese alla napoletana come antipasto.

come antipasto. Le pizze iconiche di Vuolo , tra cui: La Margherita nel ruoto . La Lungomare Caracciolo , un omaggio ai sapori della costa partenopea. La Fritta di Enrico , ripiena di ricotta, cicoli a fette, pomodoro giallo e zeste di limone. La Salsiccia e Friarielli nel ruoto , simbolo della tradizione campana.

, tra cui:

Ogni piatto sarà abbinato a cocktail creati da Vito La Selva, pensati per esaltare i sapori autentici della pizza con un tocco di originalità e innovazione.

Guglielmo Vuolo: ambasciatore della pizza napoletana.

Verona è stata scelta per questa tappa finale grazie a Guglielmo Vuolo, maestro pizzaiolo riconosciuto a livello internazionale. Vuolo, ambasciatore della vera pizza napoletana, è celebre per la sua maestria tecnica e la passione per le materie prime di qualità. Il suo locale in Corso Milano è un punto di riferimento per chi cerca l’autentico sapore della tradizione partenopea.

L’evento.

La serata rappresenta un’occasione per scoprire come il calore della pizza e la freschezza dei cocktail possano fondersi in un’esperienza gastronomica raffinata e innovativa. Costo: 50 euro a persona. Prenotazioni. WhatsApp: 3920932754. Telefono: 045502438.