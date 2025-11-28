Chi scia senza casco, anche in Veneto rischia multe fino a 150 euro

La svolta anche sulle piste del Veneto: ritiro skipass e multe salate per chi scia senza casco.

Anche in Veneto sulle piste da sci, l’uso del casco diventa obbligatorio: multe fino a 150 euro e il ritiro dello skipass. Il legislatore italiano ha impresso una svolta definitiva alle regole delle discese, estendendo l’obbligo di indossare il casco a tutti gli sciatori adulti, superando la distinzione che in passato lo rendeva vincolante solo per i minori.

Questa mossa regolamentare, introdotta per elevare gli standard di protezione, ha un risvolto pratico molto concreto per gli appassionati che frequenteranno gli impianti di sci. Chiunque venga sorpreso a trasgredire la disposizione, infatti, sarà soggetto a multe severe che partono da un minimo di 150 euro e, nei casi più gravi, gli addetti alle piste potranno procedere con il ritiro immediato dello skipass. L’obiettivo è la riduzione degli infortuni gravi.