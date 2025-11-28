È veronese il nuovo presidente dei Giovani Confcommercio Veneto

Passaggio di testimone veronese in Confcommercio Veneto: Baldo neo presidente dei Giovani Imprenditori.

Un veronese succede a un altro veronese: Emanuel Baldo, già vice nazionale, ora è presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Veneto. Il nuovo presidente punta a rafforzare la voce dei giovani nelle trasformazioni economiche.

Il futuro del commercio, del turismo e dei servizi in Veneto sarà plasmato anche dalla nuova leadership giovanile di Confcommercio. Emanuel Baldo, imprenditore veronese di 38 anni e figura di spicco nel settore, è stato eletto ieri 27 novembre, a Mestre.

Baldo, noto nel Veronese per essere direttore commerciale dell’azienda di distribuzione petrolifera Apsa Srl (catena Al Risparmio) e fondatore del circuito di enoteche Wine & Coffe, raccoglie il testimone da un altro concittadino, Luigi Boscolo Bariga, mantenendo così la guida regionale del gruppo saldamente ancorata a Verona.

La sfida: “Il nostro compito è creare rete”.

Già forte dell’esperienza come vicepresidente nazionale e presidente provinciale del Gruppo Giovani, Baldo ha espresso il suo entusiasmo e la consapevolezza del ruolo che lo attende. “In un momento di grandi trasformazioni economiche, il nostro compito è creare rete, valorizzare le competenze e dare impulso all’innovazione, sostenendo chi ogni giorno contribuisce alla crescita dei territori.”

Il nuovo consiglio, che vede la presenza di imprenditori da tutto il Veneto (tra cui Anna D’Amico per Padova, Fabio Tabacchi per Belluno, Andrea Colbertaldo per Treviso e Alessandro Scarpa per Venezia), è chiamato a operare in un contesto economico in rapido mutamento.

Baldo ha promesso di mettere a disposizione l’esperienza maturata sia nel suo impegno associativo che nel mondo dell’impresa privata, con l’obiettivo di costruire “un futuro più solido e competitivo per tutte le realtà del commercio, del turismo e dei servizi” della regione.