La Pimpa compie 50 anni e sbarca a Verona con un musical

A Verona arriva “Pimpa. Il Musical a Pois”.

In occasione del 50° anniversario dalla nascita della Pimpa, la celebre cagnolina a pois rossi creata da Altan, prende vita uno spettacolo teatrale unico e sorprendente: “Pimpa. Il Musical a Pois”. Il progetto – subito accolto e sostenuto con entusiasmo dal Comune di Verona e Arteven per la prima nazionale l’1 e 2 agosto nel magnifico scenario del Teatro Romano, nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese – nasce da un’idea di Fondazione AIDA ETS, storica realtà veronese che da oltre quarant’anni porta in scena personaggi e storie iconiche per il pubblico delle famiglie.

Tra tutti, un posto speciale lo occupa proprio la Pimpa, personaggio amatissimo che da cinquant’anni accompagna bambini e bambine nel loro percorso di crescita, stimolando curiosità, immaginazione e libertà espressiva.

Lo spettacolo è diretto da Enzo d’Alò, uno dei più importanti registi europei di cinema d’animazione, che torna a collaborare con Altan dopo la serie animata dedicata alla Pimpa. Dall’incontro tra due autori d’eccezione nasce un musical originale e poetico, che celebra il connubio tra il mondo dell’infanzia e la magia senza tempo del teatro. Un teatro fatto di parole, pupazzi, travestimenti e, soprattutto, musica e gioco.

La musica, infatti, è il cuore pulsante di questo spettacolo: accompagna ogni trasformazione scenica, dà ritmo alle emozioni e voce all’immaginazione. Le canzoni originali composte da Eleonora Beddini non solo impreziosiscono la narrazione, ma costruiscono un vero e proprio linguaggio musicale che guida il pubblico in un viaggio sonoro attraverso stili diversi, evocazioni poetiche e richiami universali. È la musica a rendere vivo il gioco teatrale, a far danzare la parola e a moltiplicare il potere delle immagini.

Lo spettacolo inserito nell’Estate Teatrale Veronese.

“Con la Pimpa anche bambini e bambine vivono la magia di questo nostro meraviglioso teatro all’aperto – sottolinea Marta Ugolini, Assessora alla Cultura del Comune di Verona – consapevoli del valore del progetto artistico che recano le importanti firme di Tullio Altan e di Enzo d’Alò, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Fondazione Aida di portare al Teatro Romano lo spettacolo ‘Pimpa. Il musical a pois’. Ancor più, abbiamo voluto inserirlo nell’Estate Teatrale Veronese, festival multidisciplinare all’aperto secondo solo al festival lirico areniano a Verona. Per la prima volta un family show entra nel cartellone dell’Estate Teatrale, a testimonianza dell’impegno dell’amministrazione comunale di ampliare i pubblici, con la volontà di rendere sempre più diffusa, inclusiva e accessibile la cultura, avvicinando le nuovissime generazioni e le famiglie al mondo del teatro. Pimpa, con la sua fantasia e il suo spirito curioso, rappresenta perfettamente i valori che vogliamo trasmettere: entusiasmo, scoperta, condivisione. Questo può sembrare un sogno, ma sotto le stelle del Romano, anche i sogni a pois possono diventare realtà.”

“In questo musical cantiamo il gioco che diventa teatro e il teatro che si reinventa gioco” – afferma Enzo d’Alò. “Abbiamo voluto raccontare ai bambini come il grande teatro possa nascere dalla capacità di giocare, di ‘fare finta’. Un gioco serio, appassionato e visionario, dove Pimpa incontra William Shakespeare e, insieme a lui e all’immancabile Armando, si diverte a esplorare questo meraviglioso mondo”.

Pimpa. Il Musical a Pois rappresenta una grande occasione per avvicinare un pubblico di giovanissimi alla meraviglia dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi artistici. Una porta aperta sul mondo fantastico e giocoso di uno dei personaggi più amati della letteratura illustrata italiana. E’ prodotto da Fondazione AIDA ETS, Estate Teatrale Veronese, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Teatro Comunale Mario Del Monaco, Teatro Cristallo di Bolzano e Associazione ATTI, in collaborazione con Coordinamento Teatrale Trentino e con il contributo della Fondazione Caritro.