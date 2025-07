Il meteo a Verona e in Veneto di martedì 29 luglio

Le previsioni meteo a Verona e in Veneto.

Per la giornata martedì 29 luglio a Verona e in Veneto si prevede un meteo all’insegna della variabilità. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cieli nuvolosi, con addensamenti più marcati soprattutto nelle aree orientali della regione. Nel corso della giornata si faranno largo ampie schiarite, in particolare in pianura e nel settore sud-occidentale, dove il sole tornerà a dominare.

Non mancheranno però fasi instabili: sono attesi fenomeni sparsi, principalmente concentrati nelle zone montane e pedemontane. Si tratterà di precipitazioni di debole intensità, con la possibilità di qualche rovescio o temporale localizzato. Niente di particolarmente severo, ma utile mantenere una certa prudenza per chi ha in programma escursioni o attività all’aperto.

Le temperature minime subiranno leggere variazioni locali, in prevalenza con tendenza alla diminuzione. Le massime, invece, saranno in generale rialzo, soprattutto nel Veronese sud-occidentale, dove il clima tornerà a farsi più caldo dopo la tregua dei giorni scorsi.

I venti saranno deboli e variabili in pianura, con qualche possibile rinforzo dai quadranti settentrionali. In quota, la ventilazione si manterrà moderata da nord, contribuendo a mantenere contenuta l’umidità.