Carnevale in Piazza Santa Toscana: grande festa con il con il Papà del Gnoco e la sua corte.

Martedì 25 febbraio, Piazza Santa Toscana festeggia il Carnevale con il Papà del Gnoco, la sua corte e le maschere tradizionali di Verona. Un appuntamento per tutti, dedicato alla tradizione veronese.

Dopo il momento in piazza, il divertimento continua nella sede dell’associazione Fevoss Santa Toscana Odv, in via Santa Toscana 9. Qui i partecipanti potranno gustare dolcetti, lanciarsi coriandoli e stelle filanti e trascorrere un pomeriggio all’insegna del buonumore.

L’evento, organizzato da Fevoss Verona Santa Toscana Odv con il contributo della 1a Circoscrizione, è gratuito e aperto a tutti. L’appuntamento è fissato per le 15:30.