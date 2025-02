Scatta l’allarme antincendio a Palazzo Barbieri: personale evacuato

Panico a Palazzo Barbieri: scatta l’allarme antincendio, evacuati i dipendenti.

Attimi di panico questa mattina a Verona, quando l’allarme antincendio ha portato all’evacuazione del personale di Palazzo Barbieri. Il fatto è avvenuto intorno alle 8, quando del fumo ha iniziato a diffondersi nell’androne del Municipio.

L’origine del problema è stata individuata in una bocca di lupo, dove una sigaretta ancora accesa ha incendiato della carta, generando una nube di fumo che ha reso necessaria l’attivazione del piano di sicurezza.

Tanto è infatti bastato a far partire i sensori dell’impianto antincendio del Comune di Verona che hanno fatto subito scattare l’allarme e, di conseguenza, evacuare il personale che, tra le 8.30 e le 9 di questa mattina, era negli uffici del municipio. In pochi minuti i tecnici di palazzo Barbieri con l’intervento dei vigili del fuoco, hanno individuato l’origine del fumo e, una volta assicurato che non ci fosse alcun rischio, l’emergenza è stata fatta rientrare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio e verificare che non ci fossero ulteriori rischi. L’evacuazione è avvenuta in modo ordinato, senza conseguenze per il personale presente. Dopo gli accertamenti, la situazione è tornata alla normalità.