Verona Piano Festival espande gli orizzonti in tutta la provincia

Verona Piano Festival: grandi concerti e gran finale con Sergio Rubini.

Per la sua 13esima edizione, il Verona Piano Festival si fa itinerante con 20 appuntamenti da giugno a ottobre in otto comuni della provincia scaligera. Un viaggio musicale che è anche scoperta del territorio, tra grandi concerti, visite guidate, degustazioni di vini e luoghi d’arte trasformati in palcoscenici.

Diretto da Roberto Pegoraro e promosso dall’Associazione Liszt 2011, il Festival continua a crescere in qualità e respiro internazionale, diventando sempre più un punto di riferimento culturale non solo per la città, ma per tutta la provincia. A sostenere il progetto, anche quest’anno, AMministrazione comunale, università, sponsor privati e istituzioni musicali, che puntano su musica e giovani talenti per costruire cultura e comunità.

Gli eventi in programma.

Il debutto è il 10 giugno alla Sala Maffeiana con Francesco Libetta e un programma tra Weber e Ezio Bosso.

17 giugno , a Villa Mosconi Bertani , il pianoforte incontra l’ironia di Max Paiella .

, a , il pianoforte incontra l’ironia di . Il 23 giugno , a Villa Arvedi , omaggio a Ravel nel 150° della nascita.

, a , omaggio a nel 150° della nascita. 1° luglio , a Villa Pellegrini , la russa Violetta Egorova unisce Beethoven e Mussorgsky.

, a , la russa unisce Beethoven e Mussorgsky. 7 luglio , musica tra barocco e contemporaneo con Piazza Brass , nella pieve di San Giorgio.

, musica tra barocco e contemporaneo con , nella pieve di San Giorgio. 8 luglio , il talento della dodicenne Martina Meola alla Cantina Zanoni.

, il talento della dodicenne alla Cantina Zanoni. 27 luglio, a Santa Anastasia, grande orchestra giovanile inglese tra Verdi e trionfi lirici.

Non mancano gli omaggi: il 5 agosto, a Villa Polfranceschi, parole e musica celebrano Berto Barbarani, mentre il 17-18 settembre l’Università ospita un convegno su Šostakovič, nel 50esimo della morte.

Il Verona International Piano Competition, dal 1° al 5 ottobre, porterà in città giovani pianisti da oltre 40 Paesi, con la finale al Teatro Filarmonico.

Gran finale con Sergio Rubini.

Il 25 ottobre il Festival si chiude in grande stile con “Gli occhiali di Šostakovič”, un monologo teatrale scritto e diretto da Valerio Cappelli, interpretato da Sergio Rubini e accompagnato dal vivo dal Trio Nordio–Radic–Pegoraro.

Info.

Tutti i dettagli e aggiornamenti sul sito ufficiale del Verona Piano Festival. Molti eventi sono gratuiti, ma è consigliata la prenotazione.