Piano asfaltature di Verona, si riparte: ecco tutte le strade interessate

Da lunedì 17 marzo via al piano asfaltature della città di Verona: ecco quali sono tutte le strade interessate dai lavori.

Prosegue il piano delle nuove asfaltature a Verona. Le prossime strade interessate sono quelle coinvolte dai lavori che V-Reti ha da poco concluso: Circonvallazione Maroncelli, Circonvallazione Oriani, Circonvallazione Raggio di Sole e il tratto di fronte a Corso Porta Nuova.

Le opere di asfaltatura inizieranno lunedì 17 marzo da Circonvallazione Maroncelli per concludersi, salvo imprevisti, ai primi di aprile. Le modifiche alla viabilità prevedono un restringimento di carreggiate durante i cantieri e, se necessario, l’istituzione del senso unico alternato.

Le strade di Verona interessate dalle asfaltature.

Questi i tratti interessati dalle nuove asfaltature: Circonvallazione Maroncelli nel tratto compreso tra via Porta San Zeno e Corso Porta Palio; Circonvallazione Oriani nel tratto compreso tra viale Dal Cero e il tratto prospiciente a nord di Corso Porta Nuova, Corso Porta Nuova nel tratto prospiciente a nord della Porta Nuova e in Circonvallazione Raggio di Sole nel tratto compreso tra Corso Porta Nuova e via del Minatore.

Al termine dei lavori, quindi da aprile, via Oriani tornerà a doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Città di Nimes e Porta Palio. La segnaletica verrà quindi ripristinata in tal senso. Nelle settimane successive ai lavori si interverrà sul tratto di pista ciclabile in via Oriani, che verrà messo in protezione rispetto al sedime stradale con il posizionamento di alcuni cordoli.