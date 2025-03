Autocisterna di latte si ribalta e finisce nel campo: ferito l’autista

Incidente sulla provinciale 17 a Vestenanova: autocisterna di latte finisce fuori strada e si ribalta nel campo, ferito l’autista.

Incidente sulla provinciale 17, autocisterna del latte si ribalta e finisce nel campo, traffico in tilt. E’ successo poco prima delle 16 di oggi, giovedì 13, quando è giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco la segnalazione di un’autocisterna carica di latte uscita di strada autonomamente e ribaltatasi sulla strada provinciale 17 a Vestevanova.

Giunti sul posto dal distaccamento di Caldiero con 2 mezzi e 5 uomini, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo ribaltato e assistito gli operatori del 118 nell’estrazione dell’autista che è poi stato portato sulla strada per essere trasportato al nosocomio di San Bonifacio. Durante le operazioni di soccorso inevitabili i disagi alla circolazione stradale in zona. E’ stato infatti necessario travasare il latte contenuto nella cisterna e in seguito rimuovere il mezzo con una autogru.