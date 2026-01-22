Nelle circoscrizioni di Verona ripartono i corsi gratuiti di difesa personale per le donne veronesi.

USacli e Comune di Verona insieme per la sicurezza delle donne: ecco il calendario dei corsi di autodifesa femminile. La sicurezza individuale è uno strumento di libertà e autonomia, perciò continua con successo a Verona l’iniziativa promossa dall’USacli, in collaborazione con il Comune di Verona, la Fondazione Cariverona e Agsm Aim, nell’ambito del progetto “Verona Città Sane”. I corsi gratuiti di autodifesa femminile, sia fisica che psicologica, si confermano un punto di riferimento per il territorio, avendo già registrato la partecipazione di oltre 700 donne di ogni età.

L’obiettivo del percorso non è solo fornire tecniche di difesa, ma rafforzare la consapevolezza, l’autostima e la capacità di gestire situazioni di stress e paura.

Un metodo accessibile a tutte

Le lezioni si basano prevalentemente sul Krav Maga, una disciplina nota per la sua efficacia e praticità in situazioni di reale pericolo. Gli incontri sono condotti da istruttori federali altamente qualificati che guidano le partecipanti attraverso un percorso completo.

Una delle caratteristiche principali dell’iniziativa è l’inclusività: i corsi sono rivolti a donne dai 14 agli 80 anni, senza alcuna necessità di preparazione atletica o esperienza pregressa nelle arti marziali.

Capillarità nei quartieri: il calendario.

Dopo i cicli avviati con successo al Pala Agsm Aim e in varie circoscrizioni nel corso del 2025, la formazione continua a spostarsi nei quartieri per essere il più vicino possibile alle cittadine. Il programma.

3ª Circoscrizione (Sede “Europa Unita”): Ciclo dal 6 marzo al 3 aprile 2026, il venerdì sera.

4ª Circoscrizione (Sala Salgari): Incontri dal 7 aprile al 5 maggio 2026, ogni martedì.

5ª Circoscrizione (Busti): Corso in via di definizione.

Il prossimo appuntamento di rilievo è fissato per il 28 gennaio 2026, una data chiave per la prosecuzione delle attività sul territorio. Inoltre, sono già aperte le prenotazioni per i cicli che riprenderanno a metà settembre 2026.

Come partecipare

Ogni corso prevede solitamente cinque lezioni serali per un totale di 10 ore di formazione. L’accesso è libero e gratuito, ma è necessaria l’iscrizione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo email eventi@usaclivr.it o consultare il sito ufficiale www.usaclivr.it.