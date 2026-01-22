Un 82enne di San Giovanni Ilarione ha sventato la classica truffa del finto carabiniere.

I carabinieri di San Giovanni Ilarione hanno denunciato un 37enne di origini napoletane per una tentata truffa i danni di una persona anziana.

Nello specifico, un 82enne del posto, nel novembre 2025, era stato contattato telefonicamente da un sedicente appartenente dell’Arma dei carabinieri, riuscendo a informare l’anziano signore che sua nipote aveva causato un grave incidente stradale e rischiava di essere arrestata, prospettandogli come alternativa al carcere il pagamento di una cauzione di 8mila euro per evitare così problemi di natura giuridica.

Insospettito dalle richieste di denaro e ricordando le informazioni apprese in occasione di incontri informativi organizzati dai carabinieri sul territorio, l’82enne terminava la conversazione e decideva di contattare il Numero Unico d’Emergenza 112 per informare di quanto appena avvenuto.

Una pattuglia del Comando Stazione di San Giovanni Ilarione, interveniva così subito a casa dell’82enne avviando subito le indagini al fine di individuare il soggetto. Di fondamentale importanza è stata la testimonianza di un vicino di casa, che nell’arco temporale in cui si stavano verificando i fatti, aveva notato la presenza di un taxi nei pressi dell’abitazione dell’82enne, e, grazie all’acquisizione delle immagini del posto e del taxi, i carabinieri riuscivano a ricostruire la dinamica dei fatti, individuando il 37enne di origini campane, già noto alle forze dell’ordine.