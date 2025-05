Partito a Verona il progetto europeo “Artistic Minds”

Al via a Verona il progetto europeo Artistic Minds, promosso dalla Fondazione Aida con il patrocinio dell’Ulss 9 Scaligera.

Il 30 aprile si è tenuto a Verona il primo incontro del progetto europeo Artistic Minds, promosso dalla Fondazione Aida con il patrocinio dell’Ulss 9 Scaligera. L’iniziativa mira a valorizzare il talento dei giovani con disabilità intellettive, offrendo loro percorsi creativi per lo sviluppo di competenze personali e professionali. All’evento hanno partecipato oltre trenta rappresentanti di enti attivi nel settore della disabilità.

Tra i momenti salienti, l’intervento di Leonardo Zoccante e del suo team ha approfondito il ruolo dell’arte, in particolare nella percezione sensoriale, come strumento per migliorare la qualità di vita di persone con disturbi del neurosviluppo, tra cui l’autismo.

Durante l’incontro sono stati presentati anche i risultati del precedente progetto Spiral, sostenuto da Erasmus+ e rivelatosi efficace nel benessere dei partecipanti. Alla luce di questi risultati, l’Ulss 9 ha rinnovato la collaborazione con Fondazione Aida, confermando l’impegno in un percorso che integra arte performativa, neuroscienze e tecnologia per l’inclusione sociale.