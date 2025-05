L’annuncio della Filcams Cgil: “Revocati i licenziamenti per i lavoratori impiegati nei musei cittadini di Verona”.

Come non detto: sarebbero stati revocati i licenziamenti per la sessantina circa di lavoratori della cooperativa Le Macchine Celibi impiegati nei musei cittadini di Verona. A darne l’annuncio, a sole 24 ore dallo scoppio della polemica, e dopo che il comune di Verona, attraverso le parole dell’assessore Michele Bertucco aveva detto di non essere stato interpellato in merito, è la Filcams Cgil di Verona.

“Così improvvisamente come sono stati dichiarati, altrettanto rapidamente sono stati revocati – sostiene l’organizzazione sindacale in una nota -. Sono la sessantina di licenziamenti di Macchine Celibi, cooperativa titolare di un appalto dei servizi museali del Comune di Verona. Improvvisi e ingiustificati, hanno avuto l’effetto di tenere in apprensione decine di famiglie per tre giorni a cavallo del 1° maggio, festa dei lavoratori“.

La nuova decisione comunicata venerdì sera.

“La revoca, comunicata a lavoratrici e lavoratori nella serata di ieri, venerdì 2 maggio, è stata motivata dal fatto che il Comune di Verona avrebbe predisposto una proroga. Ne prendiamo atto, ma se davvero fosse così, un confronto preventivo nell’ambito di quelle che dovrebbero essere normali relazioni sindacali, che come Filcams Cgil abbiamo sollecitato anche la settimana scorsa, avrebbe potuto risparmiare grandi patemi ai lavoratori e alle loro famiglie”.

“Come Filcams Cgil – conclude la nota – chiediamo che si arrivi rapidamente alla formulazione del nuovo bando. Completo degli elementi necessari ad assicurare il corretto riconoscimento e la valorizzazione della professionalità e dell’esperienza maturata da lavoratrici e lavoratori. Per questo motivo lo stato di agitazione rimarrà aperto fino a positiva risoluzione della vertenza. Nella riunione di lunedì in Comune ci aspettiamo di sentire progressi da tutte le parti coinvolte”.