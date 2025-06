Giardini 8 Marzo a Verona: Parco Santa Teresa ora racconta storie di donne, forza e coraggio.



Verona celebra le donne che hanno fatto la storia: il Parco Santa Teresa cambia volto e diventa “Giardini 8 Marzo”. Uno spazio pensato per onorare la forza, l’intelligenza e il contributo civile di sette eroine che hanno segnato la storia locale.

Con questa scelta, l’amministrazione comunale non si limita a una dedica formale: costruisce un luogo vivo, dove memoria e impegno si intrecciano. Al centro, le storie di sette figure femminili che hanno lasciato un’impronta indelebile in ambiti diversi, dalla scienza alla politica, dalla solidarietà all’impresa. Tutte accomunate da una cosa: il coraggio di andare oltre.

Tra i nomi celebrati, Anna Tantini, attivista e difensora civica instancabile. Mafalda Pavia, fondatrice del Soroptimist veronese. Tiziana Tomelleri Nocini, imprenditrice e generosa benefattrice. Con loro anche Paola Gambaro Ivancich, brillante ricercatrice in entomologia. Massimilla Baldo, fisica di fama internazionale. Elisa dal Cero, partigiana e simbolo di resistenza e Ottavia Fontana, prima donna sindaca della provincia.

Il parco, che si estende su una superficie di 14 mila metri quadrati tra via del Commercio e via Scuderlando, diventerà una vera e propria passeggiata nella memoria. Le biografie delle sette protagoniste saranno raccontate lungo un percorso pedonale, trasformando la visita in un’esperienza di scoperta e riflessione.

L’iniziativa, promossa dalla Consulta delle Associazioni Femminili di Verona e sostenuta dalla Commissione Toponomastica, è un esempio concreto di come lo spazio pubblico possa farsi portavoce di un cambiamento culturale.