Fieracavalli 2025: Verona presenta il futuro dell’equitazione

Il mondo del cavallo galoppa a Verona: ecco la rivoluzione di Fieracavalli 2025.

Dal 6 al 9 novembre, Verona tornerà a essere il centro dell’equitazione internazionale con la 127esima edizione di Fieracavalli. L’evento più atteso dagli amanti del cavallo si presenta quest’anno con una veste completamente rinnovata: nuovo layout, nuovi spazi e un’esperienza di visita pensata per essere più fluida, accessibile e coinvolgente.

Uno degli elementi più evidenti del cambiamento sarà il percorso espositivo, ridisegnato per semplificare l’orientamento tra i 12 padiglioni di Veronafiere e valorizzare ogni aspetto del settore: dalla sportività all’allevamento, dalla cultura alle tradizioni. Ma il rinnovamento non si ferma alla mappa: l’edizione 2025 punta anche a una maggiore sostenibilità e a una logistica ottimizzata per operatori, atleti e visitatori.

Un nuovo spazio per i campioni di domani.

Tra le novità più attese, il padiglione 11 ospiterà le competizioni giovanili FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), con oltre 7 mila metri quadrati dedicati interamente alle promesse italiane del Salto Ostacoli. Nuovi campi gara e aree prova accessibili al pubblico renderanno l’esperienza immersiva e partecipata, grazie anche al Palco Arena FISE, che ospiterà incontri con campioni e ospiti d’eccezione.

Nel frattempo, il padiglione 5 cambia ruolo: da campo gara a scuderie della Longines FEI Jumping World Cup™, con spazi ripensati per garantire silenzio, sicurezza e benessere ai cavalli in gara.

L’eleganza iberica incontra il design.

Chi ama lo stile spagnolo troverà nel padiglione 9 una vera e propria opera d’arte equestre. Il nuovo allestimento, firmato dall’architetto Henry Timi, promette un viaggio visivo tra minimalismo e tradizione, esaltando la grazia dei cavalli iberici in un contesto suggestivo e immersivo.

Gusto e ospitalità al centro dell’esperienza.

Non solo cavalli: Fieracavalli 2025 rafforza anche il lato gastronomico con un nuovo concept di food & hospitality firmato da Filippo Polidori. Un’area tutta da scoprire, dove la qualità del cibo si sposa con i valori dell’evento.

Tradizione e innovazione a braccetto.

Restano saldi i punti fermi della manifestazione: il Future Riders Village (pad. 1), dove i bambini possono avvicinarsi al mondo equestre con attività educative e ludiche. lLArea Animazioni con spettacoli e battesimi della sella e i padiglioni dello shopping, dove trovare tutto il necessario per cavalli e cavalieri.

Non manca poi l’eccellenza italiana: padiglione 9 per gli allevatori, padiglione 2 con il Ministero dell’Agricoltura, e padiglione 3 per i magnifici cavalli arabi.

Infine, torna l’appuntamento con l’élite del salto ostacoli internazionale: Jumping Verona, unica tappa italiana della Coppa del Mondo, che rinnova i suoi spazi al padiglione 7 con campi gara e aree prova all’avanguardia.