Accesso anche con Telepass al parcheggio del Tribunale a Verona.

L’accesso e l’uscita dal parcheggio Tribunale a Verona anche con Telepass, a partire da domani, giovedì 11 settembre. Lo comunica Amt3: “Dopo l’avvio a fine agosto dei sistemi Scan to Pay e UnipolMove, da domani sarà attivo anche il servizio Telepass, che si aggiunge alle opzioni già disponibili. Con Scan to Pay, inquadrando il QR Code riportato sul ticket ritirato in ingresso, l’utente può saldare la sosta direttamente dal proprio smartphone utilizzando i circuiti Apple Pay o Google Pay“.

Gli utenti UnipolMove e Telepass possono invece entrare e uscire dal parcheggio senza ticket e senza soste intermedie: il dispositivo elettronico installato sul parabrezza dialoga automaticamente con i sistemi di rilevamento, consentendo l’addebito diretto della tariffa, proprio come avviene al casello autostradale.

Tutte queste novità si affiancano – senza sostituirle – alle modalità di pagamento tradizionali, che restano disponibili sia presso le casse automatiche (contanti e carte) sia alle colonnine di uscita (solo carte).

“Con l’introduzione di Telepass completiamo un percorso di innovazione che rende il parcheggio Tribunale più accessibile e veloce per tutti gli utenti – dichiara il direttore generale di Amt3 Mario Pollicelli –. La nostra priorità è semplificare la vita quotidiana delle persone, offrendo soluzioni moderne e digitali che riducono tempi di attesa e contrattempi”.