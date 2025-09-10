Nuovo comandante alla Compagnia carabinieri di Legnago

Il tenente Giuseppe Balducci è il nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Legnago.

Dall’8 settembre, la Compagnia carabinieri di Legnago ha come nuovo comandante il tenente Giuseppe Balducci, 51 anni, proviene da Toritto (BA). Succede al maggiore Luigi Di Puorto, trasferito ad altro Comando carabinieri di Padova.

Il tenente Balducci, padre di due bambini e sposato, ha recentemente prestato servizio come comandante nella Tenenza di Seriate, nella provincia di Bergamo. La sua esperienza nell’Arma vanta più di trent’anni di esperienza, iniziata nel ruolo di ispettore ad Alcamo (TP), per poi diventare comandante di Stazione nei centri di Bracigliano (SA), Suzzara (MN), Mantova e Terrasini (PA), e infine ha frequentato il biennio di formazione presso la scuola Ufficiali di Roma e per poi essere destinato, quale comandante, alla Tenenza di Isola di capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Laureato in Giurisprudenza e Scienze della formazione, ha frequentato un master universitario in Diritto Umanitario internazionale e peacekeeping, ed è Cavaliere della Repubblica Italiana. Da subito ha avuto l’opportunità di incontrare gli amministratori dei comuni sotto la sua giurisdizione, tra i quali il sindaco di Legnago Paolo Longhi.