Momenti di ansia nel Villafranchese per un anziano scomparso da casa in auto: ritrovato il giorno dopo fuori strada in campagna.

Momenti di apprensione nel Villafranchese per la scomparsa di un anziano, allontanatosi improvvisamente dalla propria abitazione nella serata dell’8 settembre. L’allarme è scattato il giorno seguente, intorno alle ore 14, quando un familiare si è presentato alla stazione dei carabinieri di Sommacampagna per denunciarne la scomparsa.

L’uomo era uscito alla guida del suo fuoristrada, senza lasciare messaggi né indicazioni sulla destinazione. L’assenza di notizie ha fatto sì che scattassero immediatamente le ricerche nel comprensorio Villafranchese da parte delle pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle stazioni dei carabinieri di Sommacampagna, Isola della Scala e Villafranca.

Le ricerche si sono avvalse sia della visione dei sistemi di videosorveglianza che della geolocalizzazione del telefono cellulare dello scomparso. Informata la Prefettura di Verona è scattato il piano di ricerche che ha permesso, dopo circa tre ore di perlustrazioni, intorno alle 17, di rinvenire il mezzo fuori strada, lungo un sentiero campestre in località Madonna di Prabiano, tra Villafranca e Valeggio.

All’interno dell’auto, l’anziano è stato trovato in stato confusionale. Per estrarlo in sicurezza dal veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre il personale sanitario del 118 lo ha poi trasportato all’ospedale di Villafranca per le cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione a seguito di quello che è apparso come un incidente autonomo e che ha avuto il felice esito grazie all’immediato avvio del piano di ricerca e alla perfetta conoscenza del territorio da parte dei carabinieri. I familiari hanno ringraziato i militari dell’Arma e i soccorritori per quanto fatto in favore dell’anziano congiunto.