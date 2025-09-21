Parcheggiare a Verona: ecco le strade controllate dagli accertatori della sosta da lunedì 22 settembre.

Parcheggiare a Verona: continua la campagna di sensibilizzazione denominata “Sosta Responsabilmente”, con cui AMT3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.

Durante la settimana sarà attenzionato il comparto Veronetta, in particolare il quartiere Santo Stefano e le strade, Lungadige e Piazzetta San Giorgio, Via Sant’Alessio, Piazzetta Santo Stefano e Via Moschini.

Nel comparto Veronetta la sosta è tariffata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni lavorativi, sabato compreso; all’interno degli stalli giallo/blu, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, la sosta è riservata, tutti i giorni, ai soli residenti e dimoranti muniti di contrassegno; il tagliando dell’avvenuto pagamento della sosta, emesso dai parcometri, dovrà essere esposto sotto il parabrezza anteriore dell’auto in modo tale che i dati riportati siano ben visibili dall’esterno; non è possibile sostare con motoveicoli e ciclomotori all’interno degli stalli blu; queste tipologie di veicoli dovranno sostare all’interno degli stalli bianchi appositamente tracciati; agli utilizzatori delle App telefoniche per il pagamento della sosta convenzionate, di verificare con attenzione il corretto inserimento della targa e del codice che individua la zona tariffaria; in caso di errori l’eventuale pagamento della sosta non potrà essere rilevato dal personale preposto al controllo.

All’interno della Zona Verde di Verona, contraddistinta da apposita segnaletica stradale con validità zonale, la sosta è tariffata dalle ore 8.00 alle ore 24.00, per un massimo di 2 ore, tutti i giorni della settimana, festività comprese; è sempre vietato parcheggiare il proprio veicolo al dì fuori dagli stalli di sosta tracciati.

L’Azienda di via Torbido ricorda che conseguentemente all’ordinanza che limita gli ingressi in ZTL, i cittadini possono sostare appena fuori dal centro storico a costo calmierato – a partire da 1 euro all’ora – presso le strutture Parcheggio Centro, Polo Zanotto e Parcheggio Tribunale.