Autovelox a Verona, la mappa di tutte le postazioni attive

Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 22 a domenica 28 settembre.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 22 settembre e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

viale del Brennero, via Camillo Cesare Bresciani, via Lugagnano, via Bassone, via Col. Giovanni Fincato, via A. da Legnago. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

E’ in servizio al mattino nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi e di aggregazione dei quartieri e della città; nel periodo scolastico assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

Lunedì: 7.30/10 l’Ump sarà presso il parco San Giacomo; indi 10.30/13.00 l’Ump sarà presso l’area verde via Ongaro.

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì il servizio è sospeso per svolgimento fiera Marmomacc (periodo 23-26/09/2025).

Sabato 7.30/15.30 l’Ump sarà al mercato dello Stadio; indi 15.30/19 l’UMP sarà presente Piazza Bra.

La domenica pomeriggio in piazza Brà dalle ore 13.30 alle ore 19.